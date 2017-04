Terrorismebestrijder: Zorg om dronebommen in Westen

Canadees echtpaar wint loterij voor de derde keer

9:49 Sommige mensen hebben het geluk écht aan hun kont hangen: een Canadees echtpaar heeft voor de derde keer op rij de loterij gewonnen. In 1989 en in 2010 gingen Barbara en Douglas Fink er ook al met de jackpot vandoor, maar hun laatste vangst is veruit het grootst. Dit jaar won het stel 8,2 miljoen Canadese dollar - een slordige 6 miljoen euro.