Texas getroffen door tornado's

Surprise! Amerikaans gezin krijgt onverwacht Mark Zuckerberg te eten

5:12 Ze wisten dat er een anonieme gast aan zou schuiven rond etenstijd, maar ze hoorden pas 20 minuten vooraf wie het zou zijn: Mark Zuckerberg. Die korte waarschuwingstijd was voor een familie in de Amerikaanse staat Ohio blijkbaar niet genoeg om de tafel te dekken want de oprichter en baas van Facebook moest net als de rest van het gezin van plastic wegwerpbordjes eten.