Thaise man snijdt keel dochter door omdat ze te veel op smartphone zit

Video Rus giet auto van zijn vrouw vol beton

15:15 De wedstrijd van de Russische supermarkt Verny heeft niet goed uitgepakt voor de echtgenote van deze man. De vrouw veranderde haar achternaam naar 'Verny' om kans te maken op een geldprijs, nieuwe auto of een appartement in Moskou die de supermarkt uitreikt aan de winnaars. Haar man was daar niet blij mee en stortte haar auto vol met een lading beton.