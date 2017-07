Tienduizenden Japanners verlaten huis vanwege overstromingen

Volgens het Japanse Meteorologisch Instituut is er vanaf zaterdagochtend in een deel van Akita een recordhoeveelheid van 340 mm regen binnen 24 uur gevallen, meldt The Japan Times vandaag. Ook in andere delen van de prefectuur viel veel meer regen dan normaal gesproken valt in juli. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties, zoals in Daisen, waar een lawine van vuil, stenen en ander materiaal zich uitstortte over een 20 meter lang weggedeelte van de Route 105.



In Daisen, maar ook in de steden Yurihonjo, Senboku en Misato, werden 24.000 opgedragen te evacueren, nadat huizen waren overstroomd. Nog eens 96.000 mensen in zes steden en drie dorpen in de prefectuur gelegen aan de kust van de Japanse Zee kregen het advies te evacueren en zich voor te bereiden op overstromingen en aardverschuivingen. Ondanks al het brute natuurgeweld zijn er nog nergens meldingen van doden of gewonden.