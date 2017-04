Tientallen doden door ontploffing tankwagen Mexico

Eerste zwarte vrouw in Amerikaans hooggerechtshof dood gevonden

16:50 Het lichaam van de eerste zwarte vrouw in een Amerikaanse hooggerechtshof is aangetroffen in de rivier de Hudson. De politie vermoedt dat er geen sprake is van een misdrijf bij het overlijden van de 65-jarige Sheila Abdus-Salaam, die ook de eerste vrouwelijke moslim met die functie was.