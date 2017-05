'Tientallen moslims gedood door christelijke milities in Centraal-Afrikaanse Republiek'

Op dit moment zouden honderd islamitische burgers van het grensstadje zich verscholen houden in een moskee uit angst voor de aanhoudende aanvallen. De VN zegt dat afgelopen weekend honderden strijders met zware wapens moslims aanvielen in het stadje aan de grens met Congo. Schatting is dat er twintig tot dertig doden zijn gevallen.



De VN heeft in het gebied een basis, ook die werd aangevallen. Een woordvoerder van de VN-missie zegt dat veel van de strijders kindsoldaten waren die onder invloed van drugs leken te zijn. Doordat het geweld blijft aanhouden kunnen hulporganisaties zoals het Rode Kruis niet bij het stadje komen om gewonden te behandelen en doden te bergen. Bij een aanval op een VN-konvooi werden afgelopen maandag vier blauwhelmen gedood in Bangassou, op 47 kilometer van de hoofdstad Bangui. Acht aanvallers werden gedood.



In de Centraal-Afrikaanse Republiek vinden sinds 2013 gewelddadige confrontaties plaats tussen verschillende religieuze groeperingen. Bijna een half miljoen mensen is op de vlucht en bijna de helft van de bevolking, 2,2 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp.