Tientallen Syrische rebellen gedood door autobom

Soussiane ligt op 8 kilometer van Al-Bab, dat tot voor kort het grootste IS-bolwerk in de provincie Aleppo was. Volgens lokale berichten zou de autobom zijn afgegaan bij een kantoortje waar burgers zich hadden aangemeld voor hun terugreis naar het nabij gelegen stadje Al-Bab.

Het gebied, dat lange tijd door Islamitische Staat (IS) werd gecontroleerd, is de afgelopen dagen het toneel van hevige gevechten. Gisteren heroverden Iraakse veiligheidstroepen het vliegveld bij de stad Mosul op IS, evenals een dichtbij gelegen militaire basis. Na Mosul heeft IS nog een belangrijke stad in handen, Raqqa in Syrië.