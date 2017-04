Tijdlijn: Hoe kon het zover komen?

Tijdens de Koreaanse oorlog kwamen het noorden en het zuiden in 1953 een staakt-het-vuren overeen. Een vredesverdrag is nooit getekend. Nog in hetzelfde jaar leren Noord-Koreaanse wetenschappers in de toenmalige Sovjet-Unie hoe ze een kernwapenprogramma moeten opzetten.



In 1962 opent Noord-Korea een onderzoekscentrum in de stad Yongbyon. Eind jaren zeventig begint het land met het winnen van uranium.



Halverwege de jaren tachtig is Noord-Korea klaar met de bouw van een kernreactor van vijf megawatt. Daarmee beschikt het land over plutonium, dat nodig is om kernwapens te maken.



Noord-Korea tekent in december 1985 het zogeheten non-proliferatieverdrag voor kernwapens, maar de regering in Pyongyang weigert inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) toe te laten. Op satellietfoto's is te zien de Noord-Koreanen het nucleaire complex in Yongbyon aan het uitbreiden zijn.