Timmermans: Poetin mengt zich in Franse verkiezingen

Russische inmenging in Europese verkiezingen was donderdag ook onderwerp van gesprek bij een hoorzitting in de Amerikaanse senaat. Daar buigen parlementsleden zich over de invloed van Poetin op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar het ging al snel ook over Frankrijk. 'Het zou kunnen dat de Russen genoeg hebben gedaan om er zeker van te zijn dat een kandidaat die onlangs in Rusland was, een socialist, gaat winnen', aldus commissievoorzitter Richard Burr. Hij zei ook dat de Russen zich met de Duitse verkiezingen bemoeien: 'We weten niet wat de gevolgen gaan zijn.'



De commissie besprak donderdag de tactieken die Rusland heeft gebruikt in de Amerikaanse verkiezingen: van nepnieuws tot hacking. Marco Rubio, senator en voormalig presidentskandidaat, zei dat zijn campagneteam in de afgelopen 24 uur nog werd aangevallen vanuit Rusland. Experts waarschuwden dat onduidelijk is welke informatie Rusland nog heeft uit eerdere hacks, onder meer bij de Democratische partij.



Poetin verdedigde zich in Moskou tegen de aantijgingen: 'Deze anti-Russische kaart wordt gespeeld vanwege interne politieke belangen in de Verenigde Staten.' Hij zei erbij bereid te zijn president Donald Trump binnenkort te ontmoeten.