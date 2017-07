Toeristen op Kos: 'We hebben echt mazzel gehad'

De vakantie van De Rammelaere is echter net pas begonnen. Ook zij weet nog niet waar ze op het moment aan toe is. ,,We staan voortdurend in contact met de leiding van het complex waar we in verblijven. Het is een redelijk nieuw appartement, dus ze gaan kijken of het nog bewoonbaar is.’’ Mocht ze niet meer naar dat appartement terug kunnen, dan wil ze graag kijken of er ergens anders een onderkomen beschikbaar is. ,,We zouden hier veertien dagen vakantie vieren’’, zegt ze. ,,Het zou zonde zijn als dat nu allemaal is verpest.’’