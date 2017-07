Toevallig legt Nederlandse piloot mysterieuze raketlancering vast

De Haarlemmer was derde piloot op een vrachtvlucht vanuit Hongkong over de Himalaya en had dus zijn handen vrij om vast te leggen wat hij zag. ,,Ik besefte meteen dat dit heel uniek is'', vertelt de piloot. De vlucht in de Boeing 747-8 begon in de nacht van zondag op maandag met ‘een onverwacht heldere stip aan de horizon’ die veranderde in ‘een druppelvormige bel die snel groeide in grootte en hoogte’. ,,Dit visuele spektakel kwam als een totale verrassing.''

Volledig scherm Van Heijst zag vanuit de cockpit vermoedelijk een raketlancering van de Chinezen. © Christiaan van Heijst

Luchtruim tijdelijk afgesloten

In de aanwijzingen die piloten voor een vlucht krijgen, de NOTAM's (Notice To Airmen), stond al aangegeven dat er iets aan de hand was. In een straal van 100 kilometer rond Ürümqi, in het noordwesten van China aan de voet van de Himalaya, mocht niet worden gevlogen.

,,Tot onze grote verrassing zagen we een lichtbol ontstaan. Met alle informatie die we hebben, denken we dat we een raketlancering zagen die niet publiekelijk is aangekondigd’’, aldus Van Heijst. ,,Er is geen enkele mededeling over de aard van de afsluiting gedaan. Laat staan dat er sprake was van een mogelijke Chinese raketlancering.’’

De in Utrecht geboren piloot die in Haarlem woont, realiseerde zich meteen dat hij getuige was van een ‘bijzonder fenomeen’. ,,De kans dat je een raketlancering ziet is al heel erg klein, maar doordat de zon ook nog eens precies aan de andere kant ondergaat, levert dit bijzondere beelden op.'' Meteen pakte de Haarlemmer, die al jaren blogt over de foto's die hij vanuit de lucht maakt en ruim 45.000 volgers op Instagram heeft, zijn Nikon erbij.

,,Bij het lanceren zit er een enorme vlam achter zo'n raket. Door de lage luchtdruk op grote hoogte, heeft die raket een waanzinnig hoge snelheid. Die combinatie zorgt ervoor dat die rookpluim wordt opgeblazen en een grote ronde vorm krijgt'', legt Van Heijst uit. ,,Die eerste bel bleef maar groeien en daarboven ontstond toen een tweede. Toen besefte ik dat het een tweetrapsraket was die je ook ziet in films als Apollo 13.''

Boven de Himalaya bevindt zich volgens Heijst ‘een heel uitgestrekt gebied zonder pottenkijkers’. ,,Zul je net zien dat er een Nederlander vliegt die het vastlegt. Ik denk niet dat de Chinezen daar rekening mee hielden.’’

Volledig scherm De Haarlemse piloot zag vermoedelijk de lancering van een tweetrapsraket. © Christiaan van Heijst

De Nederlander die al op zijn veertiende begon met zweefvliegen en op zijn achttiende zijn vliegbrevet haalde, nog vóórdat hij zijn rijbewijs had, startte bij thuiskomst meteen een zoektocht naar de mogelijke raketlancering. Een Chinese en een Franse website maken er melding van. ,,Mijn Frans beperkt zich tot soixante-neuf en cordon bleu, maar die Franse site heeft exact dezelfde foto’s en kaartjes van het gebied waar de lancering plaatsvond.’’ Van Heijst vermoedt dat China met het oog op recente testraketten in Noord-Korea een systeem probeert te ontwikkelen om antiballistische raketten uit te schakelen. ,,Ruimtevaart en geopolitiek hebben beide mijn interesse.’’

Hij krijgt bijval van lucht- en ruimtevaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. ,,Dit kan inderdaad een raketlancering zijn geweest.'' De berichtgeving vooraf aan de piloten duidt daar volgens hem ook op. ,,Dat haal ik uit drie dingen: Het gebied is redelijk afgelegen. Er wordt een straal afgezet van 100 kilometer. Als je daarvan de oppervlakte uitrekent, kom je op 30.000 vierkante kilometer. Dat is ruwweg de oppervlakte van driekwart van Nederland, dat in totaal 40.000 vierkante kilometer beslaat.'' Dan heb je volgens hem 'voldoende ruimte om dingen terug te laten vallen op aarde'.

Volledig scherm © AD

Ongelimiteerde hoogte

Maar de sterkste aanwijzing ligt volgens de docent aan de TU Delft in het feit dat het luchtruim niet tot een bepaalde hoogte, maar 'vanaf de grond tot ongelimiteerde hoogte werd afgesloten'. ,,Dat duidt er inderdaad op dat er iets de ruimte in geschoten is. Vaak wordt er bij de aanwijzingen aan piloten wél een gebied in hoogte aangegeven. Bij de ramp van de MH17 bijvoorbeeld, was dat tot een kilometer of tien en de MH17 vloog daar net boven.''

Of we ons zorgen moeten maken? Melkert denkt van niet. ,,De Chinezen weten wat ze doen met raketlanceringen, dat zijn geen amateurs.'' Dat Chinezen niet van tevoren vertellen wat daar gaande is, is volgens hem gebruikelijk. ,,Raketlanceringen gaan ook wel eens mis.''