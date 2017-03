Topdemocrate Dianne Feinstein: Trump zal binnenkort zelf aftreden

De 83-jarige senator Feinstein, die als eerste vrouw gekozen werd in de commissie Justitie en in 2009 de leiding kreeg over de Inlichtingencommissie, leek te laten doorschemeren dat ze meer weet dan ze mag zeggen. ,,Samen met veel anderen zijn we dit aan het onderzoeken. Ik denk dat hij zelf zal aftreden.''



Ze haalde vervolgens verschillende potentiële belangenconflicten aan in het kader van Trumps zakenimperium, maar wilde niet ingaan op de vraag of ze van oordeel is dat de president iets zou hebben gedaan dat een afzettingsprocedure rechtvaardigt. ,,Daar kan ik nu niet op antwoorden'', zei Feinstein.