Topman Uber stapt voorlopig opzij na opschudding binnen bedrijf

Al eerder op de dag werd bekend dat Kalanick dit jaar niet aanwezig zal zijn op een van de belangrijkste financiële congressen van de Verenigde Staten: de Sun Valley Conference. Hier beleefde de topman in 2012 de doorbraak van Uber met de presentatie van zijn project.



De Sun Valley Conference is in juli in de staat Idaho. Persbureau Bloomberg heeft de gastenlijst in handen gekregen. Daarop staan onder meer Bill Gates (Microsoft) en Jeff Bezos (Amazon). Ook ex-Disney-topman Tom Staggs, die wordt genoemd voor een hoge positie bij Uber, zal aanwezig zijn.