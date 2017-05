Transseksuele Wikileaks-klokkenluider ziet haar toekomst als vrije vrouw zitten

,,Voor de eerste keer zie ik voor mezelf een toekomst als Chelsea. Ik kan me voorstellen te (over)leven als de persoon die ik ben en kan me eindelijk in die hoedanigheid in de buitenwereld begeven", staat in de verklaring die haar advocaten vandaag verspreidden.

Manning werd in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar omdat zij in 2010 meer dan 700.000 vertrouwelijke diplomatieke documenten en geheime video's doorspeelde aan WikiLeaks. Er werd toen gesproken over het grootste lek van geheime data in de Amerikaanse geschiedenis. De voormalige militair analist komt volgende week dinsdag vrij dankzij de gratieverlening van de voormalige Amerikaanse president Obama.

Manning besloot tijdens haar gevangenschap zichzelf voortaan Chelsea te noemen in plaats van Bradley. Ze verheugt zich enorm op haar vrijlating, blijkt. ,,Vrijheid was iets waarvan ik droomde zonder mezelf toe te staan om dat volledig voor te stellen", vervolgt ze in haar verklaring. ,,Nu is vrijheid iets wat ik na zeven jaar van tralies, cement, isolement en verplichte knipbeurten opnieuw zal kennen met mijn vrienden en geliefden."

Zelfmoordpogingen