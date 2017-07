Treinverkeer centrum Londen plat: duizenden gedupeerden

Stadje in Alaska raakt pluizige burgemeester kwijt

9:41 Het stadje Talkeetna in Alaska is haar burgemeester kwijtgeraakt nadat kater Stubbs op 20-jarige leeftijd overleed. Er is geen menselijke burgemeester in de plaats. De eigenaars van Stubbs maakten het overlijden van de bijzondere burgemeester dit weekend bekend.