Trump bereid om onder ede te getuigen over communicatie met ex-FBI-baas

Vrouwen verbijsterd over goodiebag Wonder Woman: spons en afslankpillen

20:45 De nieuwste blockbuster Wonder Woman wordt door sommigen gezien als een feministisch meesterwerk. Maar de bezoeksters van Ladies at the Movies in een Leuvense bioscoop voelden zich deze week bepaald geen strijdlustige amazoneprinsessen toen ze in hun goodiebag keken. Die bleek gevuld met schoonmaakproducten en reclamefolders voor afslankproducten.