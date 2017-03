Trump bij NAVO-top in mei

Volgens een verklaring 'verheugt' Trump zich erop zijn tegenpolen bij het verbond te ontmoeten en zo de band die de VS hebben met de NAVO te bekrachtigen. Het Amerikaanse staatshoofd zal in april al NAVO-chef Stoltenberg ontvangen op het Witte Huis.

Voor zijn aantreden als president in januari noemde Trump het verbond nog achterhaald. Later was hij weer positief over de NAVO, maar eiste hij dat de bondgenoten meer geld in het verbond steken.