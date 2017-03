Trump boos over 'gewelddadige' clip Snoop Dogg

In de clip van het nieuwe nummer van Snoop Dogg, genaamd Lavender, speelt racisme een grote rol. Hoewel alle personages verkleed zijn als clown, is het overduidelijk wie de rapper bedoeld. President Ronald Klump, een clown met oranje geschminkt gezicht, blond haar en een lange rode stropdas, wordt onder schot gehouden door de rapper zelf. Er komt slechts een vlaggetje uit het pistool met de tekst ‘bang’.



De productie komt de 45-jarige rapper op stevige kritiek te staan. ‘Kan je het je voorstellen wat een opschudding het had veroorzaakt? Dat Snoop Dogg met zijn mislukte carrière een pistool had gericht op president Obama? De gevangenis in!’, tweette de president vandaag.