Trump dicteerde foute verklaring voor zijn zoon

De Amerikaanse president Donald Trump heeft persoonlijk de verklaring geformuleerd die zijn oudste zoon Donald jr. gebruikte als excuus voor zijn ontmoeting met een Russische advocate. Daarin zegt hij dat het gesprek ging over een programma voor adoptie van Russische kinderen. Dat bleek later niet waar.

Volgens The Washington Post dicteerde Trump de tekst van de verklaring op 8 juli in zijn dienstvliegtuig Airforce One op de weg terug van de G20-top in Hamburg. Zijn adviseurs wilden een verklaring die strookte met de waarheid maar Trump voer zijn eigen koers, aldus The Washington Post.

Trump dicteerde een statement waarin Trump jr verklaarde dat hij en de Russische advocate alleen spraken over een adoptieprogramma voor Russische kinderen. De ontmoeting zou niets met de presidentscampagne te maken hebben gehad.

Later kwam naar buiten dat Trump jr. de uitnodiging had geaccepteerd omdat hem 'schadelijke informatie' over Hillary Clinton was beloofd.