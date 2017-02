Trump dreigt met intrekken overheidsgeld Berkeley na vandalisme

Hij doelde op de rellen waarbij gemaskerde vandalen gisteravond in Berkeley, ten noordoosten van San Francisco, vernielingen aanrichtten en geweld pleegden. De wanorde begon bij een protest tegen een door de 'Berkeley College Republicans' uitgenodigde rechtse blogger en journalist, de Brit Milo Yiannopoulos. De 33-jarige Yiannopoulos werkt bij de site Breitbart News, waar de extreemrechtse politiek strateeg van Trump, Steve Bannon, tot voor kort de baas was.

De lezing is door de ongeregeldheden afgelast. Trump lijkt in toenemende mate geërgerd en in zijn bewegingsvrijheid beperkt door protesten. Amerikaanse media meldden bijvoorbeeld deze week dat een gepland bezoek van hem aan de motorfietsenfabriek Harley-Davidson in Milwaukee is afgelast. De onderneming wilde niet meer dat hij kwam, toen er protesten werden aangekondigd.