Trump en Kim Jong-un op ramkoers

Volledig scherm Kim Jong-un en Donald Trump. © REUTERS Zaterdag krijgt de wereld antwoord op twee belangrijke vragen. Viert Noord-Korea de Dag Van de Zon, een van zijn belangrijkste feestdagen, met een kernproef of een rakettest? En zo ja, zullen de Verenigde Staten dat aangrijpen om een signaal af te geven? Met bijvoorbeeld het neerhalen van de raket door de ‘First Strike Group’, de oorlogsvloot onder leiding van de USS Carl Vinson.



Remco Breuker is er eerlijk in. ,,Ik ben heel erg verontrust. Dit zijn te spannende dagen. Ik zie niet hoe dit gaat eindigen zonder een militaire confrontatie. Op de schaal van escalatie bereiken we het punt waarop de ellende ontstaat’’, aldus de professor Koreaanse Studies, verbonden aan de Universiteit van Leiden.



Op de dreigingsspiraal ziet Breuker aan Noord-Koreaanse kant een constante. ,,Noord-Korea doet precies wat het zegt dat het zal doen. Al tien tot vijftien jaar. Het werkt gestaag aan de opbouw van een kernmacht. Daar kan niemand om heen. Dat lukt.’’

Quote Met een IBCM, gewapend met een kernkop, kan Kim Jong-un de VS direct onder schot houden Remco Breuker Maar de ‘tegenpartij’, met voorop de VS, is minder constant?

,,In het Westen zeggen we al te lang dat ‘de Noord-Koreanen zo onvoorspelbaar zijn’. We blijven excuses bedenken om maar niet te willen begrijpen wat ze zeggen. Terwijl de Noord-Koreanen letterlijk uitvoeren wat ze beloven. Barack Obama heeft acht jaar niets gedaan. Bij Donald Trump weet ik niet wat hij gaat doen. Ik weet niet wie zijn Korea-adviseur is. Of hij er wel een heeft. Maar als je een oorlogsvloot stuurt naar de Koreaanse wateren is dat een duidelijke boodschap. Ik sluit niet dat hij eventueel een ICBM, een intercontinentale ballistische testraket, uit de lucht gaat halen. Met een IBCM, gewapend met een kernkop, kan Kim Jong-un de VS direct onder schot houden. Zo’n raket haalt met gemak West-Amerika. De VS kunnen dat niet accepteren. Noord-Korea zal op zijn beurt het neerhalen van een raket vergelden.’’

Waar denkt u dan aan?

,,Ik maak me allereerst grote zorgen over Zuid-Korea. De hoofdstad Seoul, met 26 miljoen mensen in en rond de stad, ligt erg dichtbij de grens met het noorden. Op artillerieafstand. De inwoners kunnen geen kant op met al die bergen eromheen. Als Seoul onder vuur wordt genomen, is dat een catastrofe. Als ik daarover nadenk gaat dat ten koste van mijn slaap.

Kunnen onderhandelingen nog iets uithalen?

,,Hoe je het ook wendt of keert, het is te laat om deze crisis vreedzaam op te lossen. We zijn het punt van een politieke oplossing voorbij. Dit valt alleen nog gewapenderhand op te lossen. China kan Noord-Korea binnentrekken, de VS kan dat doen, zelfs Zuid-Korea zou het noorden militair alleen op de knieën kunnen krijgen. Maar de prijs daarvoor is enorm. Niemand wil dat.’’

Onderschat het Westen de oorlogsdreiging in Korea?

,,Jazeker. We kijken naar een gekke dictator die gekke dingen doet. Die raketten afschiet. Maar als het oorlog wordt, kan ook Europa er niet omheen. We zullen troepen sturen, misschien als deel van een VN-macht. De vorige Korea-oorlog is extreem bloedig geweest. Het is een beetje een lugubere maatstaf maar als je dat oorlogsgeweld van 1950-53 meet in het aantal liters vergoten bloed per vierkante kilometer is de Korea-oorlog het bloedigste conflict uit de 20ste eeuw geweest. Er zijn ontzettend veel mensen omgekomen, ook heel veel burgers.’’

Kan China, de enige steunpilaar van Noord-Korea, het Noord-Koreaanse regime nog tot inkeer brengen?

,,De invloed van China in Noord-Korea wordt overschat. Peking heeft de militaire macht maar het ontbreekt aan voldoende politieke invloed. Om bijvoorbeeld in Pyongyang een paleiscoup tot stand te brengen met een pro-Chinese premier. De hele pro-Chinese factie is in december 2013 tegen de muur gezet. China als intermediair is ook de luie optie. Als China er wat aan had kunnen doen – en ze beginnen zich duidelijk aan Kim Jong-un te ergeren, dan hadden ze het al lang gedaan.’’