Trump en veiligheidsdienst in de clinch over onderzoek naar inreisverbod

Trump en zijn regering rechtvaardigen de wens om mensen uit onder andere Syrië te weren, door te wijzen naar het risico op het binnenlaten van buitenlandse terroristen. Daar is geen aanleiding toe, blijkt uit een officieel rapport van de veiligheidsdienst, dat is ingezien door de Wall Street Journal.



In het rapport staat dat het 'onwaarschijnlijk is dat het land van herkomst een betrouwbare indicatie geeft van potentiële terroristische activiteiten'. In een reactie op de bevindingen zegt het Witte Huis dat het rapport niet alleen 'politiek gemotiveerd' is, maar ook dat het onderzoek slecht is uitgevoerd. Informatie die wel zou wijzen op de noodzaak van het inreisverbod, zou door de veiligheidsdienst genegeerd zijn.



Onder het inreisverbod, dat door Trump door middel van een decreet werd bekrachtigd, vallen naast Syrië ook Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan en Somalië. In het decreet worden specifiek de aanslagen van 11 september 2009 in New York genoemd om het belang van het verbod voor de nationale veiligheid in de VS te onderstrepen, hoewel die daders voornamelijk afkomstig waren uit Saoedi-Arabië.



Nadat Trump het decreet eind januari tekende, volgde een chaotische week waarin mensen met verblijfsvergunningen (zogeheten 'green cards') uit de zeven moslimlanden werden tegengehouden op vliegvelden en eerder verstrekte visums ineens niet meer geldig waren. Een rechter in de staat Washington oordeelde begin februari dat het inreisverbod niet wetmatig is. Een meerkoppige rechtbank in Californië kwam een paar dagen later tot eenzelfde oordeel.



Conflict

Het is de tweede keer in korte tijd dat de binnenlandse veiligheidsdienst en Trump het niet met elkaar eens zijn. Eerder deze week bracht de minister van Binnenlandse Veiligheid een bezoek aan Mexico. Daar beloofde John Kelly dat van 'massa deportaties' van illegale immigranten geen sprake zou zijn en dat het leger geen rol zou spelen bij het uitzetten van illegalen. Trump daarentegen noemde de strijd tegen illegale immigranten zelf een 'militaire operatie'. Het Witte Huis verklaarde later dat hij daarmee 'militaire precisie' had bedoeld.