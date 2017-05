Trump haalt oogst in Brussel al binnen

Nog onduidelijk is of de Navo als organisatie zal toetreden tot de anti-IS-coalitie. Veel Navo-landen zijn daar nu al lid van en de coalitie vergaderde ook al enkele malen op het Navo-hoofdkwartier, maar volgens secretaris-generaal Stoltenberg zou een Navo-toetreding toch wel degelijk nog toegevoegde waarde hebben. ,,In de eerste plaats geven we er een sterk signaal van eenheid mee af, wat na de barbaarse terreuraanslag deze week in Manchester nog belangrijker is. In de tweede plaats krijgen we zo een beter platform om de activiteiten van de coalitie, van Navo-landen daarin en van partnerlanden te stroomlijnen.''



Stoltenberg verwacht dat de Awacs-verkenningsvluchten boven Turkije worden verlengd – de radarvliegtuigen 'kijken' tot diep in Syrië en delen hun informatie met de anti-IS-coalitie – en de tankcapaciteit, ook voor vliegtuigen van de IS-coalitie zelf, wordt uitgebreid. Nederland stelt daarvoor opnieuw een KDC-10 tankvliegtuig beschikbaar. Ook dit past in het straatje van Trump. Een modern bondgenootschap, vindt hij, richt zich in deze tijd vooral op antiterreur.