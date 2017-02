Trump houdt kritische pers buiten Witte Huis

Al tijdens zijn campagne sprak Trump over leugens die deze en andere nieuwsorganisaties over hem zouden verspreiden en die toon is na zijn beëdiging bepaald niet milder geworden. Toen Trumps perschef Sean Spicer een briefing gaf in het Witte Huis waren journalisten van openlijk kritische media niet welkom. Hun collega’s van Time en Associated Press boycotten de bijeenkomst uit solidariteit, andere journalisten woonden de briefing wel bij.



Nieuwszender CNN reageerde op Twitter furieus: ,,Dit is een onacceptabele ontwikkeling door Trumps Witte Huis. Kennelijk is dit hun wraak als je feiten brengt die ze niet waarderen. We blijven hoe dan ook verslag doen." Ook liet de nieuwszender weten dat het samen met The New York Times bezwaar heeft gemaakt tegen de maatregel.



NBC, ABC, CBS en Fox News hadden wel een uitnodiging gekregen. Dat gold ook voor conservatieve nieuwsorganisaties als Breitbart News en The Washington Times.