Trump keert zich tegen zijn oudste politieke vriend

Trump zet senatoren onder druk: eerst Trumpcare, dan pas vakantie

9:26 President Donald Trump heeft woensdag tijdens een lunchbijeenkomst in het Witte Huis de Republikeinen in de Senaat te verstaan gegeven dat ze in Washington moeten blijven. Niemand mag met vakantie voor Obamacare is weggestemd. Deze week werd duidelijk dat te veel leden van de eigen Grand Old Party de nieuwe zorgwet afkeuren.