Trump komt met decreet over wc-gebruik transgenders

VN-vre­des­be­spre­kin­gen Syrië worden hervat

17:34 De Verenigde Naties bemiddelen donderdag in Genève tijdens de vredesbesprekingen over de burgeroorlog in Syrië. De bijeenkomst met de betrokken partijen werd in april 2016 zonder concreet resultaat afgebroken, maar de onderhandelingen worden hervat.