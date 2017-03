Trump kondigt nieuw inreisverbod zonder Irak af

Opnieuw geldt nu dat burgers van Iran, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen 90 dagen lang het land niet in mogen. De regering Trump wil eventuele sympathieën voor terreurorganisaties beter kunnen controleren en stelt dat de maatregel nodig is om de VS te beschermen. Maar Irak is van de lijst geschrapt, na woedende reacties in het land dat met de Amerikanen vecht tegen terreurgroep IS.

De Irakese premier belde hoogstpersoonlijk met Trump en liet zijn mensen uit de doeken doen hoe Irak reizigers controleert. Het land heeft onder meer toegezegd informatie beter te delen en kan daardoor een speciale behandeling krijgen, stelt het Witte Huis nu.

Na de aankondiging van het inreisverbod liet het Iraakse ministerie van Buitenlandse zaken in een verklaring weten dat 'de beslissing een belangrijke stap is in de goede richting'. ,,Het bevestigt de strategische alliantie tussen Bagdad en Washington op veel gebied, en hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.''

Protesten

Toen de boycot op 27 januari zonder vooraankondiging werd ingevoerd, leidde dat tot grote verwarring. Ook mensen met permanente verblijfsvergunningen en geldige visa mochten het land plots niet meer in. Dat leidde tot enorme protesten. Veel Amerikanen zien in de maatregel de ‘moslimboycot’ die Trump in zijn verkiezingscampagne beloofde. Zijn adviseur Rudy Giuliani stelde op tv dat Trump met het inreisverbod een legale manier had gezocht om zo’n boycot van moslims te regelen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Demonstranten voeren actie tegen het inreisverbod dat Trump instelde voor inwoners uit zeven islamitische landen. © ANP

De invoer moest halsoverkop gebeuren, zei Trump destijds: ‘Als de boycot een week vooraf wordt aangekondigd, kunnen slechteriken nog snel het land in.’ Maar die urgentie is kennelijk verdwenen. Het Witte Huis werkte een maand aan de nieuwe versie. De ondertekening werd meermaals uitgesteld en om reizigers te waarschuwen geldt de nieuwe boycot niet per direct, maar vanaf 16 maart.

Boycot

Volgens de oude maatregel werden Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd geweerd – die bepaling is vervallen. Voor hen geldt nu een pauze van 120 dagen, zoals voor alle vluchtelingen. Ook is opgenomen dat het inreisverbod niet geldt voor mensen met permanente verblijfsvergunningen, geldige visa of dubbele paspoorten.