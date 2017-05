Trump 'leert' op G7

Wennen

Vooralsnog lijkt het moeilijk de rijen te sluiten. Volgens insiders die de verzamelde media informeren moeten de Europeanen erg wennen aan de nieuwe Amerikaanse president. Volgens zijn eigen woordvoerders 'leert' de president veel. Trump weet bijvoorbeeld nog niet weet wat hij wil doen met de zo moeilijk verkregen klimaatafspraken van Parijs (2015). In de internationale media wordt gemeld dat de Amerikaanse president onder grote druk staat de door zijn voorganger Barack Obama gemaakte beloften toch heus na te komen. Ook vanuit de VN wordt dat benadrukt. Maar of het overkomt is de vraag. “We moeten weer praten over zaken die we jaren geleden al hadden afgesproken”, aldus een teleurgestelde diplomaat tegenover persbureau Reuters.