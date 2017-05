Trump maakt deze maand eerste buitenlandse trip

De eerste buitenlandse trip is een typische mijlpaal voor een nieuwe president. Er staat veel op het spel voor de staf van het Witte Huis, die moet proberen de overzeese allianties te versterken. Trump liet onlangs tijdens een persconferentie met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni weten dat hij graag de paus zou ontmoeten. Op 24 mei doet die gelegenheid in Rome zich voor.

Vorige week bevestigden Israëlische regeringsfunctionarissen al dat er gesprekken waren gevoerd met het Witte Huis over een bezoek aan Jeruzalem. Nu komt daar ook Saudi-Arabië bij. Ex-president Barack Obama had een korzelige relatie met beide landen. Trump heeft vrede stichten in het Midden-Oosten en de bestrijding van Islamitische Staat tot centrale aandachtspunten gemaakt in zijn buitenlandbeleid.

Hij klaagde vorige week echter ook dat de Saoedi's de VS oneerlijk behandelen en dat Washington ,,enorm veel geld'' kwijt is aan de verdediging van het koninkrijk. In maart was de machtige prins Mohammed bin Salman al-Saoed te gast in het Witte Huis. Een lid van de Saudische delegatie sprak toen van een ,,historisch keerpunt'' in de onderlinge betrekkingen.