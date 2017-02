Trump naar het Congres

Het ritueel is bekend: twee zware houten deuren zwaaien open, een sergeant kondigt op luide toon de komst van een belangrijk spreker aan - ,,Meneerrrrr de voorzitter, de president van de Verenigde Staten!" - en de leider van de Westerse wereld baant zich een weg door het gangpad waarin Congresleden van beide partijen zich verdringen om hem te begroeten.

Gangpadzwijnen

Maar nu Donald Trump de man is die het Congres komt toespreken, kan het wel eens anders gaan dan we gewend zijn bij een State of the Union. Officieel draagt Trumps optreden die titel overigens niet, omdat hij pas net aangetreden is, maar het ceremonieel is bij zo'n eerste bezoek aan het Congres hetzelfde. De Amerikanen hebben zelfs een naam voor Congresleden die proberen zitplaatsen naast het gangpad te bemachtigen, zodat ze een goede uitvalspositie hebben voor het handenschudmoment: 'aisle hogs', iets als 'gangpadzwijnen'. Rechts van de president zitten normaal gesproken Republikeinen, links Democraten.

Aan Trumps linkerhand kan het wel eens rustig blijven. Afgevaardigde Bill Pascrell uit New Jersey staat bijvoorbeeld bekend als 'aisle hog', maar deze keer doet hij geen moeite in de buurt van de president te komen, zei hij tegen de Washington Post. ,,Ik heb er geen behoefte aan." Eliot Engel, Democratische afgevaardigde uit New York, staat al 30 jaar vooraan als de president langskomt, maar nu twijfelt hij nog of hij Trump wel de hand wil schudden.

Subtiel protest

Democraten staan onder druk van hun achterban. Ze worden bestookt met telefoontjes, mails en protestacties van kiezers die eisen dat ze zich met hand en tand verzetten tegen de president, zonder compromissen. Trumps toespraak gebruiken ze nu voor subtiel protest. Elk Congreslid mag een burger meenemen. Veel Democraten nodigen mensen uit die geraakt worden door Trumps beleid. Kinderen van uitgezette illegalen, moslims en nabestaanden van slachtoffers van vuurwapengeweld bijvoorbeeld.

Analisten zullen nog nauwlettender dan anders lichaamstaal van Congresleden in de gaten houden. Wie applaudisseert, wie niet, en na welke woorden precies? En hoe ver gaan de Democraten in hun verzet? De Congres-etiquette is al eerder verbroken: toen Obama in 2009 over zorg sprak, schreeuwde een Republikein 'U liegt!'. Donald Trump is niet gewend te spreken voor een onwillig publiek - in zijn campagne hoorden overwegend aanhangers hem aan. Reageert hij met de strijdlust en onvoorspelbaarheid die we van hem kennen?

Gedetailleerde plannen

Het is de vraag of dat slim is. Trump heeft instemming van het Congres nodig om zijn plannen waar te kunnen maken. De meerderheid is Republikeins, maar zijn partijgenoten willen niet opnieuw een campagnespeech horen. Ze zitten te springen om gedetailleerde plannen, met name voor de belasting- en zorghervormingen die ze snel willen doorvoeren. De voorman van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, zei dat hij 'een twittervrije, optimistische, opbeurende boodschap over de koers van Amerika' wil horen.