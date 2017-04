Trump neemt verder afstand van adviseur Steve Bannon

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt verder afstand te willen nemen van zijn controversiële strategische topadviseur Steve Bannon, die vorige week uit de Nationale Veiligheidsraad werd gezet. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd interview met de krant New York Post.

De krant vroeg Trump of hij nog steeds vertrouwen heeft in Bannon, die midden-augustus Trumps campagneleider werd. Uit zijn antwoord bleek dat de relatie tussen beiden wat bekoeld is.

Bannon 'is een goede gast, maar ik heb hem gezegd om wat dingen recht te zetten, of dat ik dat anders zou doen', aldus de president, die toevoegt dat hij Bannon nog niet lang kent. ,,Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik had al alle gouverneurs en senatoren verslagen, toen ik Steve nog niet eens had ontmoet. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik was niet van plan om mijn strategieën aan te passen."

Racistisch en gevaarlijk

De aanstelling van Bannon als campagneleider en later als strategisch adviseur zorgde voor veel controverse in de VS. Bannon was de topman van het extreemrechtse Breitbart News en wordt in sommige kringen als racistisch en gevaarlijk beschouwd. Hij is een hevige tegenstander van het 'establishment' en de maatschappelijke elite, waardoor hij ook binnen de Republikeinse partij een controversiële figuur is. Critici gaan er bovendien van uit dat Bannon een ongezond grote invloed heeft op Trump, en hij wordt door sommigen zelfs smalend de 'echte president' van de VS genoemd.