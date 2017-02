Trump niet naar het Correspondents' Dinner

'Italiaanse Lidl-me­de­wer­kers sluiten vrouwen op in container'

25 februari Twee werknemers van winkelketen Lidl zijn gefilmd terwijl ze op de parkeerplaats buiten een Italiaanse supermarkt twee vrouwen opsluiten in een kooi met oud karton. Door het filmpje van het incident, dat inmiddels honderdduizenden keren bekeken is, wakkert het debat over racisme in Italië weer aan.