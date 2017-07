Trump niet onder de indruk van Daft Punk medley tijdens Quatorze Juillet

Veel minder agenten gewond tijdens G20-top

Het aantal politieagenten dat bij de gewelddadige protesten rond de G20-top in Hamburg gewond is geraakt, is beduidend kleiner dan eerder werd aangenomen. De politie in de Duitse stad liet zondag weten dat minstens 476 agenten verwondingen hadden opgelopen. Het blijkt vandaag om 'slechts' 231 agenten te gaan, bijna de helft minder.