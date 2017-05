Trump noemt daders aanslag 'evil losers'

'Ik vind nog steeds stukjes van wie weet wat in mijn haar'

12:41 Abby Mullen uit het Schotse North Lanarkshire vindt nog steeds stukjes ‘van wie weet wat’ in haar haar. Ze beschrijft de nasleep van de verschrikkelijke scene in Manchester Arena, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, in een Facebookbericht. ,,Er lag overal huid en bloed.”