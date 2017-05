Trump ontslaat FBI-chef Comey

In de ontslagbrief aan Comey schrijft Trump dat de FBI-chef onvoldoende leiding heeft gegeven aan de inlichtingendienst. 'Het is van groot belang dat we een nieuwe leider vinden voor de dienst', aldus president Trump.



Het vertrek van Comey 'markeert een nieuw begin voor ons kroonjuweel van de wetshandhaving', aldus Trump in een verklaring. Wie hem zal opvolgen is nog onbekend.



James Comey werd in 2013 aangesteld door toenmalige president Barack Obama. In een brief aan Trump liet minister Sessions weten dat de FBI-directeur iemand moet zijn 'die de regels en de principes van het ministerie van Justitie volgt'.