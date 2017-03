Trump ontvangt Merkel in Witte Huis met een zakelijke handdruk

In opspraak geraakte ambassadeur weg uit China

17:39 De in opspraak geraakte ambassadeur in Peking, Ron Keller, vertrekt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie vandaag. De eerste man in Parijs, Ed Kronenburg, wordt de nieuwe ambassadeur in de Chinese hoofdstad.