Trump over eerste 100 dagen als president: Meer werk dan ik verwacht had

Trump zegt ook dat hij zijn oude bestaan mist. Hoewel hij vroeger ook beveiligd werd, moet hij nog steeds wennen aan de 24-uursbeveiliging van de geheime dienst en de beperkingen die daarbij horen. ,,Je leeft door zoveel beveiliging in een cocon. Je kunt niet meer zomaar ergens naartoe.’’ Ook mist hij het om zelf auto te rijden. ,,Ik houd van autorijden, maar dat kan nu niet meer.’’ Hij praat ook over het afschaffen van Obamacare. ,,Ik moet je vertellen dat het een ontzettend complex onderwerp is. Niemand had gedacht dat de gezondheidszorg zo ingewikkeld zou zijn.’’ Zijn plan om de zorgverzekeringswet terug te draaien en te vervangen werd gedwarsboomd door zijn eigen partij. Zij haalden Trumps poging onderuit door zijn voorstel voor een nieuwe zorgverzekering af te wijzen.

Noord-Korea

Een ander onderwerp dat hij aanhaalt is het conflict tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. ,,Er is een kans dat dit uitmondt in een groot conflict’’, zegt hij daarover. ,,We zouden het graag diplomatiek oplossen, maar dat is heel moeilijk.’’