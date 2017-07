Trump raast weer vol over Sessions heen

Wandelaars vinden achtergelaten meisjestweeling in regenwoud

11:06 Een groep vrouwelijke wandelaars heeft diep in het regenwoud in Brazilië een pasgeboren meisjestweeling gevonden. De navelstrengen van de piepjonge vondelingetjes waren nog afgeklemd. Volgens de politie is het een wonder dat de baby'tjes nog leven. ,,De vinders dachten eerst dat het een nest puppy's was.''