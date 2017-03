Trump roept op tot eenheid: 'Tijd van kleine denken is voorbij'

,,We moeten ons verenigen,” benadrukte hij meermaals. ,,Waarom bundelen we de krachten niet om het eindelijk voor elkaar te krijgen,” zei hij tegen de Democraten in de zaal over de haperende zorgwet van Barack Obama die hij wil intrekken en vervangen door een beter systeem.



Waar Trump in zijn eerste maand in het Witte Huis meermaals de confrontatie zocht met de pers over zaken als de bezoekcijfers van zijn inauguratie, zei hij nu: ,De tijd van klein denken en triviale conflicten is voorbij.” Trump heeft niet eerder zo duidelijk geprobeerd het diep verdeelde Amerika te verenigen.