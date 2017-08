'Trump sluit preventieve oorlog met Noord-Korea niet uit'

Het interview werd uitgezonden vlak voordat de VN-Veiligheidsraad bijeenkwam voor een resolutie om de economische en politieke druk op Pyongyang op te voeren.



,,Als ze kernwapens hebben die de Verenigde Staten kunnen bedreigen, dan is dat in de ogen van de president onduldbaar. Dus moeten we alle mogelijkheden doornemen om hen te laten stoppen, met inbegrip van een militaire optie'', aldus McMaster.



Trump is volgens hem daarover volstrekt helder geweest. Wel geven de VS er de voorkeur aan de dreiging op een andere manier af te wenden dan door ,,een oorlog ten koste van veel leed voor de bevolking van vooral Zuid-Korea.''