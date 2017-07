Trump sr. noemt schandaal rond zoon 'heksenjacht'

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de ophef over de ontmoeting van zijn zoon Donald Trump jr. met een Russische advocate ‘triest’ en ‘de grootste heksenjacht in de geschiedenis’. Hij reageerde via zijn favoriete medium Twitter.

Hij prees Donald jr. die een dag eerder sprak over de Ruslandrel op Fox TV. ,,Hij was open en transparant. Hij is onschuldig.''

De Trumptelg ligt onder vuur sinds zijn ontmoeting vorig jaar met de Russische advocate Nataliya Veselnitskaya bekend werd. Zij beloofde belastende informatie over Hillary Clinton. Per e-mail zou hij zijn geïnformeerd dat die gegevens afkomstig waren van de Russische overheid en dat Rusland een helpende hand wilde toesteken om Clinton te verslaan.

Lees verder onder de tweet.

Ontmoeting

Don jr. bleef desondanks openstaan voor een ontmoeting met de Russische raadsvrouwe en nam zijn zwager Jared Kushner en toenmalig campagnemanager Paul Manafort mee. Hij stelt via zijn advocaat dat niets uit de ontmoeting is voortgekomen. Maar de top van Trumps campagneteam leek open hebben gestaan voor samenwerking met de Russische overheid om Hillary Clinton te verslaan.

Belastende informatie

Het is onduidelijk of Veselnitskaya daadwerkelijk met belastende informatie is gekomen. Don jr. gaf toe dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden na een bericht hierover in The New York Times. Eerder zei hij nog dat hij nooit met Russen over de campagne had gesproken.

Nu stelde hij dat het gesprek vooral ging over het hervatten van adoptie van Russische kinderen door Amerikanen, iets dat Moskou heeft verboden in reactie op sancties tegen Russen die de VS verdenkt van mensenrechtenschendingen, de Magnitsky-wet.