Trump staat volledig achter bekritiseerde minister van Justitie

Sessions ligt onder toenemend vuur vanwege zijn vermeende contacten met de Russische ambassadeur in Washington tijdens de verkiezingscampagne van Trump. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, eiste het ontslag van de minister met de woorden: ,,Alles anders dan aftreden is onaanvaardbaar."

The Washington Post onthulde dat Sessions tijdens de campagne van Trump gesprekken voerde met de ambassadeur en hierover zou hebben gelogen tegen de commissie die zijn voordracht als minister beoordeelde.

Ook binnen de Republikeinse partij is er kritiek op de bewindsman. De leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, riep hem op zich niet verder te bemoeien met het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, hetgeen wel zijn verantwoordelijkheid als minister is.

Sessions ontkent de aantijgingen: ,,Ik heb nooit met Russische diplomaten gesproken over campagnezaken. Het is een valse beschuldiging." Trump zei die verklaring te geloven.