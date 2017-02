'Trump start met ontmanteling strengere bankregels'

Trump richt zijn pijlen op de zogeheten Dodd-Frank Act uit 2010. Die beperkte de mogelijkheden van banken om te handelen voor eigen rekening, zorgde voor scherper toezicht op banken die vanwege hun omvang een risico kunnen vormen voor de hele financiële sector en creëerde een nieuwe toezichthouder voor de belangen van consumenten. Tijdens zijn campagne kondigde Trump al aan die wetgeving ongedaan te willen maken.

De mogelijkheden van Trump om dit in zijn eentje te beslissen zijn beperkt. Voor belangrijke aanpassingen is instemming van het Congres noodzakelijk. De president kan zijn decreten wel gebruiken om zijn prioriteiten duidelijk te maken en om toezichthouders te instrueren.

America First

De 'America first'-visie van Trump was deze week ook zichtbaar in het debat over nieuwe internationale regels voor banken. Een vooraanstaande Republikein riep de Federal Reserve - het stelsel van centrale banken - daarbij met klem op alle onderhandelingen te staken, totdat Trump ambtenaren heeft benoemd die het Amerikaanse belang centraal stellen.

De Fed heeft geen oog voor het belang van de VS in de internationale gesprekken over bankenregels, stelde de Republikeinse vicevoorzitter van het bankencomité van het Amerikaanse Congres. Daardoor is de Amerikaanse centrale bank volgens hem verantwoordelijk voor de vernietiging van banen in de VS.