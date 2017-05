Trump steelt zingend de show tijdens Memorial Day

Hoewel het gebruikelijk is dat de Amerikaanse president de gevallen soldaten sober eert op Memorial Day, trok Donald Trump gisteren de aandacht van veel Amerikanen. Op geheel eigen wijze zingt hij luidkeels mee met het volkslied. Sommige Twittergebruikers twijfelen eraan of Trump de volledige tekst wel kent, want hij lijkt 'selectief' mee te zingen. Zijn optreden zorgde in ieder geval voor hilariteit op social media.