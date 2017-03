'Trump trekt 4 miljard uit voor bouw muur Mexico'

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal vermoedelijk fors gaan inleveren in het budgetvoorstel. Het departement krijgt 28 procent minder te besteden in het boekjaar 2018, zegt een goed ingevoerde bron.



Trump zal in het voorstel ook pleiten voor een forse investering in Defensie. Daar wil de president naar verwachting ongeveer 54 miljard dollar (ruim 50 miljard euro) extra voor uittrekken: circa 10 procent meer dan op dit moment. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid moet er 6 procent bij krijgen.



Het geld voor die investeringen wordt in het voorstel onder meer weggehaald bij de publieke omroep. Ook moet worden gekort op subsidies voor kunst en wetenschap en kan milieudienst EPA volgens bronnen tot een derde van het budget verliezen.