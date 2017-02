Trump trekt extra communicatiechef aan

Europese buitenlandchef moet 800 stagiaires gaan betalen

13:53 Europees buitenlandchef Federica Mogherini moet stoppen met onbetaald stagiaires in dienst te nemen. Dat is discriminerend, want daardoor zouden jongeren met een smalle beurs of niet al te rijke ouders nooit in aanmerking komen voor een stage bij haar buitenlandse dienst.