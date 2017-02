Trump trekt uitspraak over aanslag in Zweden terug

In het door Trump bekeken interview met een filmmaker werd de suggestie gewekt dat er een band is tussen de komst van vluchtelingen en de groeiende criminaliteit in Zweden. Daarbij werd ook verwezen naar 'de eerste islamistische terreuraanslag' in Zweden, die recentelijk zou hebben plaatsgevonden. Het is onduidelijk op welke aanslag wordt gedoeld.



Trump zorgde gisteren voor grote verwarring toen hij tijdens een speech begon over Zweden, zonder uit te leggen wat hij bedoelde. ,,Kijk naar wat er gisterenavond gebeurde in Zweden'', hield Trump zijn toehoorders voor op een bijeenkomst in Florida. ,,Zweden, kunnen jullie dat geloven?''