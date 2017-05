'Trump trekt zich terug uit klimaatverdrag Parijs'

Poolparty onder spuitende brandkraan

14:38 In het Franse Pantin was het afgelopen weekend zo heet dat een brandkraan werd opengezet in de straat. Bewoners van het plaatsje profiteerden van het koude water door een opblaaszwembad onder de waterstraal te zetten. De brandweer was niet te spreken over de actie aangezien er niet genoeg stromend water zou zijn in geval van nood.