Trump verdedigt delen informatie met Rusland

Trump zei dit om 'humanitaire redenen' te hebben gedaan en ook om Rusland te bewegen de strijd tegen IS en terrorisme 'fors op te voeren'. Trump deelde details over een terreurdreiging door laptops aan boord van vliegtuigen. The Washington Post schrijft dat het verklappen van die 'geheime details' kan betekenen dat de Amerikanen een belangrijke buitenlandse bron kunnen verliezen die informatie over IS heeft

Het Witte Huis ontkende eerder berichten over het delen van geheime informatie door Trump. Vanuit Rusland kwam de stelling dat de Amerikaanse media het bij het verkeerde eind hadden toen ze publiceerden over een te loslippige president. Trump laat zich op Twitter niet uit over de vraag of het om geheime informatie ging of niet.