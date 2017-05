Trump verdeelt Jeruzalem

In de toeristenwinkel van de Palestijn Jihad Arjay (30) in de oude stad van Jeruzalem hangen de T-shirts al klaar. Het zijn goedkope witte T-shirts waarop hij bewerkte foto's van Trump als orthodoxe Jood met pijpenkrullen heeft afgedrukt. ,,Trump is anders dan alle andere presidenten. Ik kijk op YouTube naar alle gekke dingen die hij doet. Ik wist al voor hij verkozen werd dat ik een T-shirt van hem ging maken."

Grap

Voor Arjay zijn de zelfgemaakte T-shirts van staatshoofden in zijn winkel een traditie, bedoeld als grap om toeristen naar binnen te trekken en te verleiden andere souvenirs te kopen. Hij wijst lachend op eerdere exemplaren met de gezichten van Berlusconi, Sarkozy en Obama. Zelf is Arjay sceptisch over het eerste bezoek van het Amerikaanse staatshoofd aan zijn geboortestad. Hij gelooft niet meer in de beloften van politici nu de gesprekken over een Palestijnse staat al jaren stil liggen.

,,Wie weet wat Trump voor ons kan doen? Al dat gepraat. Hij moet het eerst nog maar eens laten zien." Net als de rest van de Palestijnse en Joodse winkeliers in de nauwe, overdekte straatjes van de oude stad maakt Arjay zich op voor het tweedaagse bezoek van de Amerikaanse president dat vandaag begint. Sommige winkeliers moeten de tent tijdelijk sluiten om veiligheidsredenen. Anderen verwachten juist veel belangstelling en spektakel.

Dode Zee

Quote Trump is een handige zakenman. Hij dringt bij Israël aan op economische kansen voor jonge Palestijnen Ali Nasr Edin Trump zou aanvankelijk vanaf de iconische Massada-citadel aan de Dode Zee gaan spreken, maar dat bleek logistiek onhaalbaar en bovendien veel te heet. Toen wilde hij als eerste Amerikaanse president een officieel bezoek brengen aan de Klaagmuur, de heiligste plek in het Jodendom, vlak bij de winkel van Arjay.

Maar de Klaagmuur staat in Oost-Jeruzalem, en de internationale gemeenschap beschouwt dit deel van de stad als illegaal door Israël bezet. Een officieel bezoek van de Amerikaanse president zal worden opgevat als een erkenning van de Israëlische soevereiniteit en kan een politieke aardbeving veroorzaken in de Arabische wereld.

De Israëlische en Palestijnse organisatoren van het bezoek sturen continu gewijzigde plannen rond. Ook de politiek leiders krijgen maar moeilijk hoogte van de Amerikaanse president. Aanvankelijk was Israël zeer verheugd met zijn verkiezingswinst. Trump liet zich erop voorstaan een grote vriend van Israël te zijn en samen te willen vechten tegen 'islamitisch terrorisme'. Maar de praktijk blijkt anders. Trump liet zich nog niet verleiden tot grote beloften aan Israël en schuwt kritiek op het land niet.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Ali Nasr Edin: 'We hebben banen nodig, niet nog meer gepraat'. © Jan Franke

Toch vinden de meeste Israëliërs hem nog altijd een verademing na acht jaar Obama, wiens Midden-Oostenbeleid wordt gezien als rampzalig. Voor de orthodox-Joodse Aaron Wagner (24) uit Jeruzalem is het simpel. ,,Trump is goed voor ons omdat hij tegen de Arabieren is."